Грозный, 3 июня, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Денежные призы в размере одного миллиона рублей получат победители чемпионата России по греко-римской борьбе, открывающегося 3 июня в Грозном, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на первого вице-президента Федерации борьбы Чеченской республики, старшего тренера юношеской сборной России Ислама Догучиева.

gazeta.eot.su Греко-римская борьба на Олимпийских играх в Древней Греции

По его словам, финансовые награды также получат призеры турнира и тренеры чемпионов.

Чемпионат пройдет с 3 по 6 июня в Грозном. Он является одним из ключевых этапов отбора на Олимпийские игры 2016 года. Спортсмены оспорят комплекты наград в восьми весовых категориях. Денежные призы будут вручаться во всех восьми категориях, шесть из которых относятся к Олимпийским.

Напомним, олимпийские игры 2016 года пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.