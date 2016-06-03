Москва, 3 июня, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО «Антал-страхование», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Данное решение принято в связи с тем, что «Антал-Страхование» не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, говорится в сообщении.

В частности, компания не соблюдала требования к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств, а также средств страховых резервов.

Решение об отзыве лицензии вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».