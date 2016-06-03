Москва, 3 июня, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Поскольку участники рынка не питали иллюзий в отношении результатов встречи ОПЕК, разочарование отсутствием договоренностей носило ограниченный характер. Brent заглянула под отметку $49, но быстро восстановилась. Возвращение нефти выше $50 помешало укреплению доллара, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 3 июня, влияние нефтяного фактора на рубль ослабнет, и на первый план выйдет динамика доллара. США публикуют важный отчет по занятости, который может оказать воздействие на настроения в ФРС относительно повышения ставки. В последнее время даже рынок труда страны, который ранее демонстрировал безупречные показатели, начал подавать противоречивые сигналы», — пояснил Ковалев.

Читайте также: «Факторов риска у рубля предостаточно»

«Если майский релиз разочарует, доллар может оказаться под давлением по всему спектру рынка. Если при этом нефть будет удерживаться вблизи отметки $50/баррель, у рубля будут все шансы протолкнуть доллар в район поддержки 66 рублей, — полагает эксперт Ковалев.

Читайте также: Доллар воодушевился

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро повышены к рублю на 3 июня. Доллар США вырос на 13,35 копейки до 66,7491 рубля. Евро подорожал к рублю на 60,93 копейки и составил 74,8191 рубля. Нефть марки Brent торгуется по 50,02 доллара за баррель.