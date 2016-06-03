Москва, 3 июня, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Приоритетной для России задачей остается наращивание торгово-экономических и инвестиционных связей с ОАЭ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин в ходе встречи с председателем Федерального Национального Совета ОАЭ Амаль Аль-Кубейси. «Мы дорожим традиционно дружественными отношениями с ОАЭ, которые являются одними из наших ведущих партнеров в зоне Персидского залива», — заявил Нарышкин.

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Российско-эмиратские отношения развиваются по широкому кругу направлений, и определяющий характер имеет довольно регулярный и доверительный диалог лидеров стран, отметил спикер Госдумы.

«Приоритетной остается задача последовательного наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими странами, — мы исходим из того, что незначительный спад объема торговля, который мы фиксирует в конце 2015 — начале 2016 годов связан с плохой мировой внешнеэкономической конъюнктурой», — говорит Нарышкин.

При этом сотрудничество в инвестиционной сфере развивается очень активно, подчеркнул спикер Госдумы.