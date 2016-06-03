Улан-Удэ, 3 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В Бурятии с начала действия режима ЧС возбуждено 32 уголовных дела по фактам природных пожаров.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 июня, в республиканском главке МЧС, ежедневно в ходе патрулирования межведомственные группы задерживают нарушителей противопожарного режима в лесах. Только за прошедшие сутки составлено 39 административных протоколов, 46 человек оштрафованы. За текущую неделю возбуждено пять уголовных дел по ст. 261 УК РФ. Всего сначала действия режима ЧС возбуждено 32 уголовных дела, отметили в ведомстве.

По словам начальника отдела дознания ГУ МЧС России по Бурятии Евгения Попова, основными причинами природных пожаров являются неосторожность при курении, розжиг костров, сжигание мусора, порубочных остатков и сухой растительности.

«Если произошедший пожар повлек материальный ущерб лесному фонду, то в отношении виновного возбуждается уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Результаты расследования направляются в суд для принятия правового решения. На сегодня такую процедуру проходят три уголовных дела», — прокомментировал Евгений Попов.

В случае тяжких последствий нарушителю грозит лишение свободы сроком до 4 лет, подытожили в ГУ МЧС по региону.

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), 3 июня в Бурятии зарегистрировано 14 действующих возгораний в лесах на общей площади 1 156 га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Хоринском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах. Еще 11 пожаров на общей площади более 13 тыс. га остаются локализованными в Иволгинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Прибайкальском районах.

Всего с начала текущего пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 293 очага, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 78 тыс. га. В 2015 году к 3 июня с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 676 очагов. Площадь, пройденная огнем, превышала 252 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 2 июня в Бурятии было зарегистрировано 12 действующих возгораний в лесах на общей площади более 1 тыс. га в Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах.