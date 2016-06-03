Черкесск, 3 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Карачаево-Черкесии несут огромные потери из-за непрекращающихся уже вторую неделю ливневых дождей с градом. Так, сильно пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади около восьми тысяч гектаров в Адыге-Хабльском и Зеленчукском районах республики после стихии, обрушившейся 29 мая.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Как сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики, предварительная сумма ущерба, нанесенного земледельцам, оценивается в 140 млн рублей.

Посевная кампания в регионе практически завершена, однако погода испытывает посевы на прочность. На сегодня, 3 июня, прогнозы также неутешительны — по республике снова ожидаются ливни, местами с градом, гроза, шквалистый ветер до 20 м/с.

Напомним, в 2014 году непогода нанесла ущерб сельскому хозяйству Карачаево-Черкесии почти на 400 млн рублей. Дождями было смыто и затоплено 16 тысяч гектаров посевов. Из-за непогоды незасеянными остались 32 тысячи гектаров из запланированных 100 тысяч. В пяти районах Карачаево-Черкесии пострадали посевы различных сельхозкультур, в частности, пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы и ячменя.

В июне прошлого года в результате ливневых дождей, произошедших на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, были подтоплены около 300 придворовых участков в станице Сторожевая, Зеленчукская и в ауле Ильич. Днем раньше были подтоплены 450 подворий в станице Преградная Урупского района.