Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Вместе с достройкой домов компании «СУ-155» идет поиск инвесторов для возведения социальных объектов в жилых комплексах «Каменка» и «Новая Каменка», которые строились обанкротившейся компанией в Приморском районе Петербурга. Об этом накануне сообщил дольщикам на стройплощадке вице-губернатор города Игорь Албин, сообщили ИА REGNUM в аппарате чиновника.

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Напомним, правительство РФ поручило обеспечить достройку домов «СУ-155» по всей стране банку «Российский капитал». В Петербурге подрядчиком строительства домов была компания «Росстрой».

Как отмечают в Смольном, на сегодняшний день утверждены графики завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов в квартале «Каменка» и жилого дома №3 в квартале «Новая Каменка». По остальным домам «Новой Каменки» графики находятся в стадии разработки и будут готовы в июле 2016 года. «По заверению АКБ «Российский капитал», работы на всех объектах компании АО «СК Росстрой» будут завершены до конца 2017 года», — говорится в сообщении по итогам выездного совещания.

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Игорь Албин также обратил внимание на обеспечение достраиваемого жилого комплекса объектами социальной инфраструктуры. Проектом планировки территории там предусмотрены детская и взрослая поликлиника, два детских сада, школа. «На сегодняшний день мы в поиске решений по источникам финансирования достройки парковок и механизма, который поможет решить проблему обеспечения комплексов объектами социальной сферы», — сказал вице-губернатор.

Албин пообещал, что регулярно будет инспектировать все проблемные объекты строительства Санкт-Петербурга.

Для справки:

Как сообщили в аппарате вице-губернатора, на сегодняшний день в ЖК «Каменка» ситуация обстоит следующим образом:

корпус 4.1 — ведутся строительно-монтажные работы по отделке мест общего пользования, отделке цокольного этажа, благоустройству территории, осуществляется передача от квартир участникам долевого строительства. Корпус 4.2 — осуществляется передача ключей дольщикам. По этим двум корпусам из 1033 квартир заселено 448 квартир. Корпус 6 (6.1. и 6.2) — ведутся работы по устройству кровли, монтажу вентиляционного оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения, отделке мест общего пользования, монолитные работы по паркингу. Корпус 7 — осуществляется монтаж систем водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения, ведется отделка мест общего пользования, устройство котлована, монолитные работы паркинга. Сдача корпусов 6 и 7 запланирована на IV квартал 2016 г.

В ЖК «Новая Каменка»:Корпус №3 — ведутся работы по монтажу панелей, монолитные работы по устройству фундамента. Ввод корпуса намечен на I квартал 2017 г. Площадка 75А («Новая Каменка и ДСК) — ведутся работы на корпусах № 1,3,4.