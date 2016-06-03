Воронеж, 3 июня, 2016, 09:46 — ИА Регнум. 0,3% составила инфляция на территории Воронежской области за май, с начала года цены в регионе выросли на 2,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата 3 июня. За тот же период 2015 года рост цен составил 9,3%.

buckleshop.ru Корзина с продуктами

Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 3,4% (за пять месяцев 2015 года рост составил 12,3%). В мае рост цен составил 0,1%.

Существенный рост цен специалисты отмечают на репчатый лук, столовую свеклу, белокочанную капусту, морковь, лимоны и гречневую крупу (на 10,3−21,6%). Также подорожали горох, фасоль, рыба лососевых пород. В то же время дешевле стали стоить куриные яйца, бананы, помидоры и огурцы.

Стоимость минимального набора питания в мае составила 3 тыс. 321 рубль — на 4,8% больше, чем в декабре 2015 года.

Непродовольственные товары с начала года подорожали на 2,9%, за май рост цен составил 0,5%. В мае на 1,8−2,6% выросли цены на корвалол, диазолин, сульфацетамид, отечественные поливитамины и кетопрофен. В то же время немного подешевели стрепсилс, комбинированные анальгетики, глицин, линекс, индапамид, левомеколь.

В конце мая Воронежстат опубликовал данные об уровне жизни населения за январь — март этого года. Согласно приведенной информации, за первые три месяца текущего года номинальные доходы населения выросли на 4,8% (они составили 187,6 млрд рублей). Однако реальные денежные доходы воронежцев, с учетом инфляции, по сравнению с январем-мартом 2015 года снизились на 2,7%.

Добавим, что средняя заработная плата в Воронежской области за январь — март составила 24 тыс. 493,5 рубля, средняя пенсия в Воронежской области, на 1 апреля, составила 11 тыс. 178,7%.