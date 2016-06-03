Афины , 3 июня, 2016, 09:39 — ИА Регнум. 15 человек получили серьезные ранения в ходе массовой драки, которая произошла в одном из центров размещения мигрантов на острове Самос (Греция). Как передает РИА Новости, беспорядки, в которых участвовали мигранты из Афганистана, Пакистана и Сирии, начались 2 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что в ходе конфликта мигранты подожгли 2 здания. Пожарные смогли потушить возгорание только после того, как участников конфликта успокоили сотрудники местных силовых структур.

По предварительным данным, всего в разборках участвовали около 150 человек. Сотрудникам полиции удалось задержать около 20 подозреваемых.

В настоящее время выясняются причины столкновений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на восточных островах Греции находятся в общей сложности 8 000 мигрантов. По соглашению между Брюсселем и Анкарой от 18 марта, нелегалов депортируют обратно в Турцию, откуда они въехали в Грецию.

Беспорядки на греческих островах вызваны задержками депортаций из-за длительных проверок.

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