Киев, 3 июня, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В преддверии публикации 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что в стране существует пять секретных центров содержания заключенных, пишет газета The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент мира

Доступ в эти центры представителям миссии не дали. Шимонович пояснил, что помимо особых центров, Служба безопасности Украины (СБУ) применяет пытки к заключенным во многих управлениях, куда миссию также не пустили. Например, доступа нет в управления в Краматорске и Мариуполе, где сотрудников СБУ подозревали в пытках задержанных.

Нарушения прав человека и пытки в органах безопасности приобрели систематический характер, и этот вопрос необходимо решать срочно. Шимонович привел пример, когда предполагаемые сотрудники СБУ применили электрошокер к задержанному несколько раз, угрожая закопать его в лесу, если он не признается.

Также помощник Генсека ООН рассказал о другом случае избиения и пыток — заключенного били молотком по голове, спине, колену и руке, чтобы он признался в участии в вооруженном формировании в Донбассе. В другом управлении СБУ человека душили, надев ему на голову противогаз.

Доклад ООН содержит сотни задокументированных случаев пыток и истязаний задержанных. При этом в СБУ комментировать ситуацию отказались.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Константин Долгов заявил о необходимости расследования фактов пыток, применяемых на Украине к российским гражданам. Долгов сообщил о том, что информация о ненадлежащем обращении с гражданами РФ имеется в распоряжении внешнеполитического ведомства

В предыдущем докладе Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Киев расследовать заявления о нарушениях прав человека, совершенных во время так называемой блокады Крыма.

Правительству Украины рекомендовано «расследовать заявления о нарушениях прав человека во время «гражданской блокады» и «арестовать тех, кто их совершил». УВКПЧ также призвало Киев «обеспечить общественную безопасность и верховенство права в южных районах Херсонской области».