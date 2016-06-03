Иркутск, 3 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Трое выпускников в Иркутской области были удалены с экзамена по базовой математике. Причиной удаления школьников из аудиторий стало запрещенное использование калькуляторов и шпаргалок. Пересдать экзамен в этом году у них не получится — их лишили этого права на год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

Других происшествий при подготовке и во время проведения госэкзамена зафиксировано не было. Итоги ЕГЭ по базовой математике обнародуют уже 14 июня, пишет «АиФ Иркутск».

Всего экзамен по базовой математике накануне, 2 июня, сдавали 11 037 выпускников Иркутской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Приангарья.

Для сдачи экзамена были оборудованы 80 пунктов приема экзамена.

Как сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, 6 июня у выпускников будет возможность написать единый государственный экзамен по профильной математике.