Североуральск, Свердловская область, 3 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. На Среднем Урале в результате проверки «Североуральского детского дома» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также было установлено, что фактический рацион питания детей школьного возраста не соответствует утвержденному меню. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Томас Кеннингтон. Сироты. 1885

Проверка проводилась совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства отметили, что при организации питания воспитанников учреждения незаконно уменьшалась масса порций блюд и допускалось повторение одних и тех же блюд в последующие 2 — 3 дня. В столовой и прачечной детского дома из-за дефектов стен и пола дезинфекция помещений проводилась с не должным качеством.

В результате проверки было установлено, что руководство не осуществляло должного контроля над исполнением санитарного законодательства. В связи с этим, в отношении директора, медицинской сестры, шеф-повара, кухонного работника и машиниста по стирке белья учреждения были возбуждены административные дела за нарушение эксплуатации помещений и требований к организации питания по статьям 6.4 и 6.6 КоАП РФ.

Также в отношении руководителя учреждения вынесено представление с требованием устранить все недостатки, а четверо сотрудников детского дома были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля текущего года за антисанитарию и нарушения требований по организации питания было оштрафовано руководство детского сада №17 «Березка» посёлка Совхозный Белоярского района Свердловской области. В результате проведённой надзорными органами проверки было выписано семь административных штрафов на общую сумму 49 тысяч рублей.