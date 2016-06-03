Москва, 3 июня, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в пятницу, 3 июня, сохранится теплая погода: воздух прогреется до +21−23 градусов, возможен небольшой дождь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

В субботу и воскресенье 4 и 5 июня немного похолодает, температура воздуха опустится до +20 и +19 градусов соответственно. Днем 4 июня ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5−10 м/с, местами возможны порывы до 12−17 м/с.

5 июня сохранится переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура воздуха составит +17 — +19 градусов. Ветер ожидается северо-западный.