Ростов-на-Дону, 3 июня, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Ростовской области стали известны подробности второго заседания по уголовному делу в отношении бывшего градоначальника Таганрога, которое состоялось накануне. Как проинформировали ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе городского суда, в этот день было зачитано обвинительное заключение, а также допрошены представитель потерпевшего и свидетель обвинения.

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Владимир Прасолов свою вину отрицает. Допрос свидетелей обвинения будет продолжен на следующем заседании городского суда Таганрога, которое назначено на 7 июня.

Напомним, что в ходе предварительного слушания по делу экс-мэра приморского города избежала наказания фигурантка уголовного дела и.о. начальника управления ЖКХ Людмила Пришпетная, которой грозил реальный тюремный срок. Она попала под амнистию «в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Подробнее: Фигурантку дела экс-мэра Таганрога Ростовской области амнистировали

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное преследование мэра Таганрога Владимира Прасолова началось в 2015 году, когда вскрылся факт злоупотребления должностными полномочиями. Преступление, согласно материалам дела, градоначальник совершил зимой 2014 года. Тогда в снежном плену оказались несколько городов и районов донского региона, в том числе и Таганрог. Считается, что Владимир Прасолов незаконно издал распоряжение о выделении из резервного фонда городской казны 5,7 млн рублей на уборку снега, которую должен был произвести индивидуальный предприниматель. Но выполнение работ остались только на бумаге.

С должности мэра города сняли через суд в январе 2016 года.