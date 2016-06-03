Париж, 3 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана в четвертьфинале «Ролан Гаррос», сообщает «Чемпионат».

rolandgarros.com Серена Уильямс и Юлия Путинцева

21-летняя Юлия Путинцева, занимающая 60-ю строчку в рейтинге WTA, уступила Серене Уильямс со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Путинцева выиграла первый сет и упорно боролась во втором, но в итоге не смогла одолеть более опытную Уильямс.

Теперь Серену Уильямс ждет полуфинальная встреча с голландской спортсменкой Кики Бертенс, победившей швейцарскую теннисистку Тимею Бачински со счетом 7:5, 6:2.

«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром «Большого шлема». Он проходит на теннисных кортах Парижа с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €30,717.