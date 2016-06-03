Москва, 3 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей на юге Москвы по дороге разлилось топливо, которое пришлось смывать, чтобы предотвратить возгорание, передаёт Life.

wallsbox.ru Разлитое топливо

Авария произошла на Варшавском шоссе утром сегодня, 3 июня. Двигавшийся в левом ряду автомобиль Nissan сильно занесло, и он столкнулся с ехавшим по соседней полосе автомобилем ВАЗ. В результате столкновения ВАЗ оказался на соседней полосе и попал под фуру. Бензобак грузовика оказался пробит и на дорогу вылилось его содержимое.

На место происшествия выехали пожарные, чтобы смыть топливо с дороги, иначе оно мог бы вызвать возгорания. В результате аварии пострадали два человека. За рулём Nissan находилась женщина, которая в настоящее время доставлена в больницу.