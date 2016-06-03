Москва, 3 июня, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Очередь военнослужащих, ожидающих получение постоянного жилья от Минобороны РФ, впервые стала менее 30 тысяч человек. Это произошло благодаря активному заселению жилья в Москве, где квартиры в последнее время получили уже более 3,4 тысячи семей военнослужащих. Об этом заявил руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов, сообщили в военном ведомстве.

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По его словам, жилая застройка на улице Левобережной является последним московским микрорайоном, построенным специально для военнослужащих. «Это самый крупный микрорайон в истории жилищного обеспечения военнослужащих — всего 23 многоквартирных дома общей емкостью в 5,8 тыс. квартир. Сегодня заселяются первые два дома, в которых получили жилье более 400 семей военнослужащих. В ближайшее время строители обещают передать в департамент под заселение еще две новостройки», — сообщил Пирогов.

Напомним, с 2012 года в Москве ведется строительство 4 микрорайонов для военнослужащих общей емкостью в 16 тыс. квартир. После банкротства застройщика СУ-155 Минобороны поручило достроить жилье подведомственной компании «Главное управление обустройства войск».

Всего на текущий момент постоянное жилье ожидают 29,8 тыс. военнослужащих российской армии.

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