Москва, 3 июня, 2016, 09:08 — ИА Регнум. На торгах 3 июня нефть дорожает после падения по итогам встречи представителей стран-членов ОПЕК в Вене, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 9:02 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,020% до $50,05 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подорожали на 0,325 и составили $49,17 за баррель.

Как сообщает ИА REGNUM, страны ОПЕК на очередном саммите в Вене не пришли к соглашению по изменению политики картеля в области нефтедобычи и не смогли установить новую квоту добычи нефти. На этом фоне цены на «черное золото» стали падать.

Так, состоянию на 16:29 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent снижалась до $49,11 за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — до $48,19.