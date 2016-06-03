Москва, 3 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня. Так, исполнение бюджета ФОМС за 2015 год составило по доходам 1,573 трлн рублей (97,1% к утвержденному бюджету), по расходам — 1,638 трлн рублей (98,6% к утвержденному бюджету, 98,2% к уточненной росписи).

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Страховые взносы на ОМС работающего населения поступили в бюджет Фонда в сумме 921,3 млрд рублей, что на 24,5% больше, чем в 2014 году. Страховые взносы на ОМС неработающего населения составили 616,2 млрд рублей, что на 28,9% больше, чем в 2014 году.

В целом страховых взносов на ОМС за 2015 год поступило 1,5 трлн рублей (97% к утвержденному бюджету), что на 26,2% больше, чем в 2014 году.

На финансирование организации ОМС в субъектах Федерации в 2015 году в бюджеты территориальных фондов ОМС направлено субвенций в размере 1,4 трлн рублей, что составляет 100,9% от утвержденного объема с ростом на 21,6% к уровню 2014 года.

Нормированный страховой запас Фонда в 2015 году сформирован в общей сумме 108,2 млрд рублей. Кассовые расходы нормированного страхового запаса Фонда составили 107,1 млрд рублей (99%). При этом из средств около

96,8 млн рублей пошло на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца.

Всего на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца в 2015 году направлено из бюджета Фонда 1,1 млрд рублей (108,8% к утвержденному бюджету), в том числе за счет средств нормированного страхового запаса — 96,8 млн рублей.

На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим на работу в сельскую местность, бюджетам территориальных фондов ОМС по заявочному принципу направлены межбюджетные трансферты в объеме 1,840 млрд рублей (58,5% к утвержденному бюджету).

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а на профилактические медицинские осмотры детей в течение первого года жизни бюджету Фонда социального страхования перечислено по заявочному принципу 18,3 млрд рублей (96,5% к утвержденному бюджету).