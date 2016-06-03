Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском затягивается отопительный сезон. В прошлом году он завершился 3 июня, а сейчас прекратить подавать тепло в дома не дает погода — на Камчатку один за другим пришли два холодных циклона, принесшие дождь и ветер, передает корреспондент ИА REGNUM.

anatomia-remonta.ru Холода

В мэрии Петропавловска корреспонденту ИА REGNUM сказали, что отопительный сезон предполагалось завершить до 5 июня. «Однако погода не дает этого сделать. Мониторинг показывает, что температура воздуха не держится на отметке +8 градусов и выше», — пояснили в администрации.

По местным нормативным актам для завершения отопительного сезона нужно, чтобы температура воздуха на улице продержалась на отметке +8 и выше градусов в течение пяти дней подряд, если хоть один день из этого условия выпадает, то отсчет начинается заново. А из-за циклонов средняя температура не поднимается сейчас выше 8 градусов тепла.

На местных форумах люди пишут, что параметры отопления в домах уже значительно снизили, но батареи все еще теплые. Причем местные жители вспоминают прошлый год. Тогда отопление отключили 3 июня и начались холода — люди мерзли в квартирах и скупали в магазинах обогреватели.

На всей Камчатке отопительный сезон пока завершен только в поселка Ключи и Козыревск.