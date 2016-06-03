Калининград, 3 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Калининграде прокуратура отреагировала на волну возмущения пользователей соцсети «Вконтакте» о перевёрнутом Государственном флаге Российской Федерации.

Александр Жданенко / vk.com Тот самый, «сербский», флаг во дворе Военно-страховой компании в Калининграде

7 мая калининградец Александр Жданенко разместил у себя снимок триколора, водружённого на флагшток на территории калининградского филиала Военно-страховой компании на проспекте Мира, 144.

«На пр. Мира увидел такой беспредел, позвонил им (ВСК), они ответили, что меня не должно это волновать и им пофиг, остановился-развёрнулся, зашёл к ним, поскандалил… но ни чего менять не собираются, — высказался калининградец на своей странице в социальной сети. — Я, как гражданин РФ, возмущён до глубины души!»

Данный пост собрал около ста комментариев (в основном, пользователи иронизировали по поводу Сербии, у которой именно такой — красно-сине-белый флаг), а прокуратура Центрального района г. Калининграда инициировала проверку.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, своими действиями страховой дом нарушил Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации».

«На территории КФ ОАО «ВСК» государственный флаг был водружён в перевернутом виде — горизонтальные полосы шли в очередности цветов: верхний — красного, средний — синего, нижний — белого цвета», — уточнили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Центрального района Константин Воронцов внёс представление руководителю страхового дома исправить ошибку, что было сделано.