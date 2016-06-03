Москва, 3 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Компания «Лукойл» планирует в ближайшее время подписать долгосрочный контракт о поставках иранского черного золота на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом, как передают «Ведомости», заявил президент российской компании Вагит Алекперов после встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

businessinsider.com.au Нефтедобыча в Иране

По его словам, обе стороны намерены выработать формулу своп-операций и «в целом долгосрочный контракт по поставке нефти на наши заводы».

При этом президент компании «Лукойл» не уточнил, о каких именно объемах поставок черного золота идет речь.

«Лукойл» заинтересован в трейдинговых операциях (в Иране), — сказал Алекперов. — Потому что мы исторически были самым активным оператором по трейдинговым операциям на территории Каспийского моря. Мы поставляли и бензин, и керосин в Иран».

Читайте также: Иран: заключим контракты с иностранными инвесторами «очень скоро»