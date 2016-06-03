Вашингтон, 3 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. На фоне того, как все ближе день выборов президента США, все чаще сторонники Хиллари Клинтон — одного из претендентов на кресло главы Белого дома — воспевают плюсы бывшего госсекретаря США в вопросах внешней политики, сравнивая их с риторикой её соперника из Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа, тогда как сама Клинтон выступала за те шаги, которые стали самыми крупными просчетами внешней политики Вашингтона, пишет Криспин Ровер в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Так, отмечает автор, все забывают о войне в Ираке, которая стала самым большим провалом внешней политики США за последние 40 лет. Начатая без санкции со стороны ООН на абсолютно надуманных основаниях, военная операция в стране стала стратегическим болотом. Свержение партии Баас уничтожило государство, поспособствовало росту вооруженного исламистского сопротивления и стоило тысячам граждан США жизней, а казне агрессора триллионов долларов. И Хиллари Клинтон голосовала за эту войну.

Затем, возглавляя Госдеп, Клинтон активно призывала к свержению дружественно настроенных к США правительств, в частности, в Египте. На их место пришли такие силы, как «Братья-мусульмане» (запрещена на территории Российской Федерации), диктаторские режимы, или просто воцарился хаос. Восстания в арабских странах, усугубленные выводом войск из Ирака, привели к появлению террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации), захватившей впоследствии обширные территории в Сирии и Ираке.

В этом контексте, подчеркивает автор, нужно помнить и о Ливии, лидер которой полковник Муаммар Каддафи отказался от программы создания оружия массового поражения и предпринял попытки встроиться в международную систему. За это «сотрудничество» он заплатил громадную цену. Поддавшись уверениям Клинтон, как считает автор, Россия воздержалась на голосовании в Совбезе ООН при обсуждении резолюции 1973, за которой последовала военная операция. Целью операции, которая явным образом не предполагала смены режима, была защита мирного населения.

Клинтон, тем не менее, поспешила отказаться от условий сделки, и последовавшая за этим кампания НАТО привела к свержению Муаммара Каддафи, на место которого пришли боевики, чьи действия мало чем отличались от нынешних экстремистов из ИГИЛ (запрещена в России). После этого в стране погибло четыре гражданина США, в том числе посол Стивенс. Обама назвал операцию в Ливии, которая на сегодняшний день находится в состоянии полного развала, своей самой большой ошибкой — ошибкой, за которую по большей части ответственна Клинтон.

Читайте также: Обама вновь назвал ошибкой вмешательство США в конфликт в Ливии

Ставит в вину бывшему госсекретарю США автор и так называемую перезагрузку с Москвой, которая после «конфликта с Грузией» реорганизовала свои вооруженные силы, «аннексировала» Крым и «поспособствовала» гражданской войне на Украине, бросив открытый вызов НАТО и США. И это было связано — по большей части — с предательством Вашингтоном России по вопросу Ливии, считает автор.

После Ливии была Сирия, руководство которой должно было уйти, как настаивала бывшая первая леди. Мантра «Асад должен уйти» (который уже шестой год как остается у власти) стоила, по мнению автора, США репутации страны, придерживающейся своих слов, поскольку администрация Обамы, введя так называемую «красную линию» по вопросу применения химического оружия, не захотела сдержать слово и наказать виновных, когда эта линия была пересечена. В конце концов, Обаме пришлось принять помощь России, которая договорилась с президентом Сирии Башаром Асадом о том, что он отдаст своё химическое оружие.

Также просчетом Клинтон автор называет то, что она активно выступала за предоставление оружия суннитским вооруженным формированиям, сражающимся против президента Сирии. Это оружие, стоившее миллиарды долларов, попало потом в руки «Исламского государства» (запрещена в РФ).

На фоне одного провала за другим на Ближнем Востоке, перед США встает целый ряд проблем и в Азии, где, в частности, Северная Корея провела испытания ядерного оружия и достигла определенных успехов в разработке баллистических ракет. Поэтому может получиться так, что следующая администрация столкнется с КНДР, которая будет располагать потенциалом нанесения ядерного удара по территории США в следующие восемь лет.

Таким образом, Хиллари Клинтон представляет собой часть той неизменной политики, при которой действия Вашингтона за пределами США приводят к провалам и поражениям в войнах, и за это никто не отвечает.