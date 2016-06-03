Владикавказ, 3 июня, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии до конца 2016 года обеспечат жильем 61 ребенка-сироту. На эти цели выделено 83 млн рублей, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Порядок распределения средств по районам обсудили на своем заседании члены межведомственной комиссии по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под председательством временно исполняющего обязанности вице-премьера правительства РСО-Алания Александра Реутова. Как рассказала заместитель министра труда и социального развития Жанна Моргоева, из 83 млн рублей, направляемых на обеспечение жильем детей-сирот, средства регионального бюджета составят 48 млн рублей, остальная сумма выделяется федеральными властями.

Вице-премьер, курирующий в правительстве социальный блок, обратил внимание руководителей Министерства труда и социального развития РСО-Алания на тщательную подготовку технического задания для последующего проведения тендеров на приобретение благоустроенного жилья. Александр Реутов также указал на то, что органам социальной защиты, работающим в сельских районах, нужно внимательно изучить ситуацию на местах, определить вариант приобретения жилых домов с небольшим приусадебным участком.

Напомним, что в 2015 году благоустроенным комфортным жильем в РСО-Алания удалось обеспечить 79 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было израсходовано 93 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 60 млн рублей и федерального — 33 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2008 года квартиры в Северной Осетии получили 380 выпускников детских домов, при этом доля софинансирования из регионального бюджета составила 242 млн рублей. На сегодняшний день в сводном республиканском списке в очереди на получение жилья состоят 1182 человека, из них более 800 уже достигли совершеннолетнего возраста.