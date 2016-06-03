Москва, 3 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Brent придется остаться недвижимой еще некоторое время, так как, несмотря на активные слухи по поводу сюрпризов от нового министра нефти Саудовской Аравии, ОПЕК вновь не смогла договориться ни о чем, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Стоит отметить, что практически все страны организации едины в желании не ограничивать объемы добычи. Учитывая признание картеля, что его устраивает «статус кво», у Brent мало шансов продемонстрировать сколько-либо уверенные шаги в том или ином направлении. Кстати сказать, отчет от Минэнерго тоже не порадовал по Brent, так как показал, что запасы сократились гораздо более сдержанными темпами по сравнению с предыдущей неделей: на 1,366 млн баррелей против — 4,226 млн», — пояснила Афанасьева.

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«Все это создает условия для торговли в очень узком диапазоне. На сегодня, 3 июня, лишь резкое отклонение от прогнозных значений показателей Non-Farm Payrolls может оказать влияние на Brent посредством резкого роста или снижения доллара США. Номинированная в американской валюте нефть может немного подрасти в цене, если доллар ослабнет», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня цены на нефть колеблются на уровне предыдущего закрытия после саммита стран ОПЕК, на котором производители нефти не смогли договориться об уровне добычи «черного золота». Так, по состоянию на 07.45 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,04% — до $50,02 доллара за баррель. Цена WTI уменьшалась на 0,04% — до $49,15 .