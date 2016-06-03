Вашингтон, 3 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Единственный кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал слова своей соперницы на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон, пишет издание The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

По его мнению, она должна сесть в тюрьму после того, что наговорила в своей речи в Сан-Хосе (Калифорния) 2 июня. «Я скажу так: Хиллари Клинтон должна сесть в тюрьму», — заявил Трамп.

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Он пояснил, что факт участия Клинтон в президентской гонке после скандала с ее служебной перепиской — это «позор для США». Трамп предположил, что экс-госсекретарь США поддержала ядерную сделку с Ираном, чтобы избежать тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди, а ныне кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

По мнению экспертов, она могла сделать это для того, чтобы избежать служебных проверок своей переписки. После начала расследования Клинтон передала переписку — в общей сложности 55 тыс. электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных.

В начале мая стало известно, что Хиллари Клинтон в ближайшие два месяца может быть вызвана в суд для дачи показаний под присягой в рамках дела, связанного с её электронной перепиской. Также суд может допросить шестерых ближайших помощников и доверенных лиц Клинтон, работавших вместе с ней в Госдепартаменте. Соответствующее решение вынес окружной судья в Вашингтоне Эммет Салливан.