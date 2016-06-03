Москва, 3 июня, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Пара USD/RUB попыталась протестировать верхнюю границу полуторамесячного диапазона на уровне 67,50, однако пробой не состоялся, так как динамика нефти не позволила пойти дальше, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Воодушевление

«Разочаровывающая инертная позиция ОПЕК только еще раз напомнила рынку, что роль картеля на рынке нефти становится все менее значительной. В таких условиях велика вероятность, что в дальнейшем комментарии представителей организации будут просто игнорироваться рынком», — сказала Афанасьева.

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«На сегодня, 3 июня, главным драйвером для валютной пары может стать динамика доллара США в ответ на публикацию отчета по рынку труда (NFP). Если обратиться к опережающим индикаторам, получается довольно пессимистичная картина: слабое потребительское доверие Conference Board, рост числа заявок на пособия по безработице, падение показателя занятости в обрабатывающей промышленности в рамках отчета ISM. Таким образом, USD/RUB может отойти от вчерашних максимумов и вернуться в район 66,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро повышены к рублю на 3 июня. Доллар США вырос на 13,35 копейки до 66,7491 рубля. Евро подорожал к рублю на 60,93 копейки и составил 74,8191 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,04% — до 50,02 доллара за баррель.