Южно-Сахалинск, 3 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении жительницы острова, сообщает пресс-служба УФССП по Сахалинской области.

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В день совершения преступления должница вошла в служебный кабинет судебного пристава-исполнителя в рабочее время. Посетительница стала выражать претензии к служебной деятельности должностного лица. При этом гражданка не соглашалась с законными действиями пристава и достоверно знала, что та является представителем власти и исполняет свои должностные обязанности.

Тем не менее, должница толкнула женщину в спину и около 10 раз ударила ее кулаками в грудь, причинив физическую боль. Уголовное дело в отношении нападавшей, возбужденное по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», направлено на рассмотрение в суд.