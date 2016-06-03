Вашингтон, 3 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В 15 штатах США впервые пройдет акция «Я люблю Россию», приуроченная к Дню России. Об этом сообщил президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан в интервью ТАСС.

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По его словам, участники мероприятия будут фотографироваться на фоне достопримечательностей США с плакатом или табличкой в руках, на которой написаны теплые слова о РФ.

«После этого кадры необходимо переслать в Координационный совет организации российских соотечественников (КСОРС) США, который и учредил данную акцию», — говорит он.

При этом Кочан добавил, что мероприятие ставит своей целью показать РФ, США и всему миру, что в разных штатах и городах США живет огромное количество людей, которые любят, помнят и ценят РФ.

Когда акция «Я люблю Россию» завершится, все фотографии будут опубликованы на официальном сайте КСОРС. Планируется, что в 2017 году акция пройдет и в других странах.