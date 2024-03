Москва, 3 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В Москве 2 июня прошел концерт британской группы Deep Purple, посвященный их первому визиту в российскую столицу в 1996 году.

(сс) Nick Soveiko Роджер Гловер и Стив Морс

На концерте в спорткомплексе «Олимпийский» группа исполнила как свои хиты 70-х годов («Highway Star», «Bloodsucker», «Hard Lovin' Man» и Strange Kind of Woman), так и композиции с нового альбома (Now What?!).

На бис группа сыграла фрагмент песни The Beatles «Back in the U.S.S.R.», перешедший в композицию Deep Purple «Hush».

В России состоится еще несколько концертов группы. 4 июня рокеры выступят в Санкт-Петербурге, 6 июня — в Ростове-на-Дону и 8 июня — в Краснодаре.