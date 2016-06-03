Москва, 3 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) будут создавать систему по выявлению и оценке угрожающих Земле небесных тел, сообщают «Известия».

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961

Система будет предназначена для сбора, обработки и анализа информации по потенциально опасным объектам космического происхождения. В рамках её разработки ведущим космическим державам предложат обмениваться данными о потенциально опасных объектах

Эти разработки будут проводиться в ходе создания третьей очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП). На её создание в Федеральной космической программе на 2016−2025 годы заложено 4,1 млрд руб.

Система должна обеспечить идентификацию опасного космического тела за промежуток времени, достаточный для подготовки воздействия по уводу или разрушению комет или астероидов.

АСПОС ОКП на сегодняшний день позволяет следить за объектами ближнего космоса и определяет допустимые диапазоны дат и временных окон выведения аппаратов российской орбитальной группировки на нужные траектории.