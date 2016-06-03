Токио, 3 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Сборка автомобилей концерна Toyota Motor приостановлена еще на двух заводах из-за нехватки комплектующих, причиной тому служит взрыв на предприятии поставщика, также входящего в группу Toyota, сообщает агентство Kyodo.

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Заводы, конвейеры на которых были остановлены, расположены в префектурах Сидзуоко и Киото. Таким образом, теперь стоят 16 линий на 11 японских заводах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел на заводе компании Aisin Seiki Co. Ltd группы Toyota, производящем тормозные детали. В результате происшествия пострадали четыре человека в цехе сушки окрашенных деталей.

Причины взрыва пока неизвестны. Из-за прервавшейся поставки деталей на 9 заводах концерна Toyota Motor Corporation были остановлены 14 конвейерных линий. Кроме того, производство было приостановлено на трех заводах автоконцерна Suzuki Motor.