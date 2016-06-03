Цюрих, Швейцария, 3 июня, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) не начинал официального расследования в отношении нового президента организации Джанни Инфантино, сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на представителя комитета.

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По его словам, официальных расследований в отношении Инфантино не проводится. Ранее немецкая газета Die Welt сообщила о том, что по требованию Инфантино была удалена запись Совета ФИФА, прошедшего в Мексике в мае 2016 года, что послужило поводом для начала расследования Комиссией по этике.

Кроме того, недавно избранного главу ФИФА якобы подозревают в растрате: во время официальных визитов в Россию и Катар он купил фрак за $1 тыс. Этот факт также привлек внимание Комиссии.

Напомним, Джанни Инфантино был избран новым президентом ФИФА 26 февраля. Ранее он занимал пост Генсека Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Предыдущий глава ФИФА — Йозеф Блаттер, который пять раз подряд занимал эту должность, вынужден был подать в отставку из-за коррупционного скандала. Швейцарские правоохранительные органы возбудили на него уголовное дело по обвинения в преступной халатности и присвоении средств.