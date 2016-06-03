Вашингтон, 3 июня, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало получать информацию об использовании допинга российскими спортсменами от бывшего сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова ещё в 2010 году. На протяжении нескольких лет WADA не давало ход этим сведениям, пишет ежедневная американская газета The Washington Post.

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Степанов заявил, что впервые он обратился в WADA в феврале 2010 года — тогда проходила Олимпиада в Ванкувере (Канада). Агентству показались недостаточными доводы российского представителя.

Вновь Степанов связался с агентством в 2014 году — уже по электронной почте. Ему ответили, что WADA не собирается заниматься расследованиями, касающимися спортсменов из России.

Степанов отметил, что старался донести до агентства важность существующей проблемы: нарушения в России носят системный характер, причём Российское государство «поддерживает установку на то, что допинг использовать нужно».

В результате Степанов направил свои сведения в немецкие источники: тогда и появился фильм с его участием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая на американском телеканале CBS вышел сюжет «Тёмная тайна России» с участием Степанова и его жены Юлии (российская спортсменка, бегунья). Участники передачи заявили о случаях неоднократного применении допинга спортсменами России на соревнованиях. Степанов сказал в передаче, что ему известно о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, сославшись при этом на разговор с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

После выхода этого документального фильма в СМИ появилась информация, что расследованием о применении допинга в российском спорте займётся ФБР.

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