Киев, 3 июня, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что Киев регулярно проявляет «неуважение» к правам человека, в частности служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые задержания сторонников Донбасса и пытает их, пишет газета Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москаль

По его словам, в некоторых регионах правами человека пренебрегают «систематически», и это требует незамедлительного вмешательства в ситуацию. Шимонович также заявил, что СБУ запретила сотрудникам специальной миссии подкомитета ООН по предупреждению пыток посещать управления в Краматорске и Мариуполе. Сотрудники этих управлений ранее подозревались в пытках задержанных.

В новом, 14-м по счету, докладе мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине, который будет представлен 3 июня, есть информация о сотнях случаев незаконных арестов, пыток и жестокого обращения с задержанными.

Кроме того, там впервые говорится о пытках, одобренных Киевом, и о пяти правительственных секретных тюрьмах.