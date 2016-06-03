Барнаул, 3 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Власти Алтайского края объявили о том, что изыскали дополнительные средства для организации отдыха и оздоровления детей. Всего из регионального и муниципальных бюджетов в 2016 году будет выделено 562 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.

официальный сайт Алтайского края Организация детского отдыха в Алтайском крае

Средняя стоимость питания на одного ребенка в день в загородных оздоровительных лагерях составит 240−255 рублей, в санаторных лагерях и санаториях 290−330 рублей, в лагерях с дневным пребыванием — 215 рублей, в палаточных лагерях — 200 рублей, в лагерях труда и отдыха 195−215 рублей.

Меры государственной поддержки за счет средств краевого бюджета в регионе сохранены. Так, всем жителям Алтайского края при организации отдыха их детей в загородных оздоровительных лагерях оплачивают половину от средней установленной стоимости путевки. Сотрудникам краевых государственных учреждений оплачивают 35% от средней установленной стоимости путевки; третьему и последующим детям в семье путевки в загородные оздоровительные учреждения оплачивают полностью. Предприятия и организации края участвуют в софинансировании отдыха и оздоровления детей: они оплачивают детям сотрудников от 35% и выше средней стоимости путевки.

«Особое внимание в этом году уделяется организации качественного питания и питьевого режима детей в оздоровительных организациях. Будут приняты дополнительные меры по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов. В рацион питания школьников включены хлебобулочные и кондитерские изделия, обогащенные витаминами, молочная продукция, обогащенная йодказеином, йодированная соль, бутилированная питьевая вода высшей категории качества», — отмечает официальный сайт региона.

Открытие детских оздоровительных лагерей запланировано с 1 по 15 июня. В первую смену будут работать 1033 лагеря: в них отдохнут более 104 тысяч детей.