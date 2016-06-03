Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Ученые Камчатки поддержали позицию властей Камчатки о необходимости как можно быстрее открыть промысел корюшки для коренных народов Севера, который сейчас невозможен из-за приказа Минсельхоза, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Вопрос, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Владимир Галицын, был рассмотрен научным советом Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«Наука поддержала решение о необходимости срочного урегулирования ситуации. Ученый совет считает, что сетной лов корюшки в северных районах Камчатки необходимо открыть как можно скорее. Соответствующие предложение совет уже направил в федеральные органы власти», — сказал Владимир Галицын.

Он также отметил, что в Росрыболовстве уже начали подготовку документов о внесении изменений в правила рыболовства. «Мы надеемся, что этот вопрос удастся разрешить оперативно», — добавил зампред.

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Как сообщало ИА REGNUM, приказ Минсельхоза ввел запрет на традиционное рыболовство сетными орудиями лова с 1 мая по 30 сентября на все виды водных биоресурсов, кроме лосося и гольца.

«Росрыболовство не учло интересы прав коренных малочисленных народов Камчатки. В этот период идет массовый лов корюшки. Объемы вылова ежегодно составляют до тысячи тонн. Поступило уже несколько жалоб от ассоциаций КМНС и общин коренных народов Севера, проживающих в селе Тигиль. Сейчас там начинается массовый ход корюшки, а люди не могут сделать запасы», — заявил губернатор Владимир Илюхин.