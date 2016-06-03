Пекин, 3 июня, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Командование ВМФ НОАК приняло приглашение США принять участие в крупнейших международных морских учениях RIMPAC. Со стороны КНР на учения будут направлены 5 кораблей Южного флота. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Военно-морских сил КНР Лян Ян.

new.grassrootinstitute.org Морские учения RIMPAC

«В учениях примут участие ракетный эсминец, фрегат, корабль снабжения, плавучий госпиталь, спасательное судно для работы с подводными лодками и 2 вертолета», — заявил Лян Ян.

Перечисленные корабли покинут порт приписки в середине июня и отправятся к американской базе в Перл-Харбор, где и развернутся основные мероприятия, пишет «Чжунго синьвэнь».

Международные военные эксперты будут внимательно следить за ходом учений в этом году. В связи с нагнетанием обстановки в акватории Южно-Китайского моря и постоянным обменом критикой со стороны внешнеполитических ведомств КНР и США, учения RIMPAC рассматриваются многими экспертами как «шанс двух держав продемонстрировать силу, в случае вступления в прямую конфронтацию».

Китайский флот впервые принял участие в морских учениях RIMPAC в 2014 г. Учения проводятся раз в два года, начиная с 1971 г. Организатором RIMPAC выступает ВМС США. В 2012 г. в RIMPAC впервые участвовал Тихоокеанский флот РФ.