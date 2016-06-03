Москва, 3 июня, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Российский певец и музыкант Юрий Лоза в интервью Baltkom заявил, что его слова о якобы «лежании» и ничегонеделании первого космонавта Юрия Гагарина были неверно истолкованы СМИ и пользователями соцсетей.

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Ранее Лоза сравнил Гагарина с британской группой The Beatles и Элвисом Пресли, которые оказались в нужное время в нужном месте. По словам музыканта, его слова перевернули с ног на голову: Лоза имел в виду, что Гагарин ничего особенного не делал в космосе по сравнению с сегодняшними космонавтами и тем, что они делают

«Гагарин ничего особенного не совершал, кроме того, что первым вылетел в космос. И он великий Гагарин, потому что он сделал это первым. Он был в таком же скафандре, практически обездвижен, тем не менее он открыл дорогу в космос», — сказал артист.

Ранее Юрий Лоза вызвал критику в свой адрес в связи со спорными заявлениями. Например, по его мнению, кумиры не одного поколения, группы Led Zeppelin и Rolling Stones, не умеют петь и играть.