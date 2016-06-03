Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2016, 07:50 — ИА Регнум. На Камчатке сменился начальник ГУ МЧС РФ. Вместо Олега Волынкина, который проработал в этой должности 4 последних года, назначен Роман Чурсин — его переводят с аналогичной должности из Еврейской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Указ подписал президент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание МЧС

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского МЧС, 48-летний генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин переходит на должность первого заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС, но пока находится на полуострове. В то же время новый руководитель — 42-летний полковник внутренней службы, пока не прибыл в регион.

Олег Волынкин служит в системе МЧС России с 1994 года. До ноября 2011 года занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в декабре 2011 года прибыл на Камчатку, где до июня 2012 года временно исполнял обязанности начальника управления, а 9 июня 2012 года занял этот пост. Роман Чурсин с 16 ноября 2015 года назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. За добросовестное выполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Дальневосточного регионального центра МЧС России. За период службы награжден 15 ведомственными знаками отличия.