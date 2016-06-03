Мадрид, 3 июня, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Сотрудникам Испанского центра исследования рака удалось создать мышей, организм которых дольше оставался молодым, сообщает журнал Nature Communications.

Цитата из к/ф «Дориан Грей». реж Оливер Паркер. 2009. Великобритания Бен Барнс в роли Дориана

Созданные исследователями грызуны обладают сверхдлинными теломерами в хромосомах, которые играют главную роль в делении клеток. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, а когда они доходят до критического размера — клетка умирает или перестает делиться.

Ученые превратили обычные клетки в стволовые путем эпигенетического перепрограммирования, что привело к удлинению теломер.

Выяснилось, что ДНК клеток мышей с удлиненными теломерами накапливает меньше повреждений, эффективнее ремонтируется специальными ферментами, а вероятность развития раковых опухолей у них гораздо ниже, чем у обычных грызунов.

Мыши с длинными теломерами дольше оставались молодыми на молекулярном уровне.

Следующим шагом ученых будет создание нового вида мышей, длина теломеров у которых увеличится вдвое. Специалисты Испанского центра исследования рака намерены изучить, будут ли такие животные жить дольше по сравнению с обычными грызунами.