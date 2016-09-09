Якутск, 3 июня, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Якутии для тушения лесных пожаров нет ни денег, ни работников, ни техники. Об этом заявил заместитель руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Кроме того, республика не может проводить профилактические мероприятия — тоже из-за отсутствия средств на это.

Эгберт ван дер Пул. Пожар в деревне

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«Ежегодно для исполнения переданных полномочий с федерального бюджета в виде субвенций выделяется порядка 400 млн руб. В текущем году на мероприятия по авиамониторингу и тушению лесных пожаров выделено 71 млн руб. В прошлом году мы заказывали план противопожарного обустройства лесов республики на 2015−2024 годы. Нам его выполнили бурятские коллеги. Так вот, на его полную реализацию при условиях малой горимости лесов потребуется 2,5 млрд рублей ежегодно», — отметил Джулустан Хон.

По его словам, в результате несовершенства методики распределения субвенций в настоящее время Якутия среди своих дальневосточных соседей находится на последнем месте по уровню финансирования за счет средств федерального бюджета, составляющему в среднем 3 руб. 10 коп. на 1 га защитных и эксплуатационных лесов. В самом дальневосточном округе средний уровень бюджетного финансирования лесных полномочий составляет 9 руб. 90 коп. на 1 га при среднероссийском уровне 25 руб. 50 коп. на 1 га. Сейчас идет работа по изменению существующей методики, если документ примут, то к осени объем финансирования увеличится почти в 2 раза, надеются в департаменте по лесным отношениям Якутии.

«Наш регион уникален тем, что к тушению пожаров часто привлекается местное население — помогают добровольные пожарные дружины, арендуется техника. Однако из-за нехватки средств мы не можем расплатиться с людьми, все еще имеются задолженности», — отметил замруководителя департамента.

Между тем леса в республике уже горят. С начала пожароопасного сезона, начавшегося в этом году как никогда рано, на территории республики зарегистрировано 40 лесных пожаров на общей площади 922,90 га, в том числе покрытой лесом площади 339,60 га, нелесной — 583,30 га.

Все возгорания возникли в результате неосторожного обращения с огнем в лесу. Граждане пренебрегают простыми правилами пожарной безопасности в лесах, разводят костры, бросают горящие спички, окурки, что приводит к весьма печальным последствиям.

Сейчас на территории республики леса горят в трёх местах: Верхневилюйском районе (площадь 10 га), Ленском (85 га) и Мегино-Кангаласском (1,5 га). На ликвидации пожаров работают 95 человек, из них 45 парашютистов-десантников ГБУ РС (Я) «Авиалесоохрана», 4 работника лесничества, 22 специалиста пожарно-химических станций, а также 24 мобилизованных из числа местного населения, также задействовано 12 ед. техники.

Как сообщало ИА REGNUM, федералы до сих пор полностью не расплатились с республикой за тушение пожаров за 2014−2015 годы. Долг за тушение лесных пожаров перед жителями Якутии и подрядчиками, предоставлявшими технику, составляет 157,8 млн рублей. С теми, кто принимал участие в тушении лесных пожаров, не рассчитались даже за ГСМ. «В этом году люди могут просто отказаться тушить пожары. В поселениях не так много жителей, и всем известно, что мы должны еще за прошлые годы», — рассказывал Джулустан Хон.

Напомним, постановлением правительства республики от 25 мая 2016 года 86% гектаров леса Якутии (или более 19% лесного фонда РФ) назвали территорией, где пожары можно не тушить из-за труднодоступности и отсутствия угрозы для объектов экономики и населённых пунктов.