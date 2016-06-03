Красноярск, 3 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Здание нового детского сада в красноярском микрорайоне Водники стало разрушаться через семь месяцев после сдачи в эксплуатацию. Новый детский сад на улице Тимошенкова, 82 б покрылся трещинами. Родители переживают за безопасность своих детей.

Егор Фролов Детсад детский сад на улице Тимошенкова, 82б

Через отвалившиеся отмостки можно увидеть подвальное помещение, пандусы пришли в негодность, появились провалы на дороге и тротуарах, сообщил ИА REGNUM координатор регионального отделения «Федерации автовладельцев России» (ФАР) Егор Фролов.

В мэрии утверждают, что здание было построено зимой, и теперь произошла его усадка. «Мы об этой ситуации знали, она абсолютно объективна. Связано это с естественной усадкой грунта, поскольку садик вводился зимой, а сейчас прошел май и наступил июнь. Все гарантийные письма на этапе ввода в эксплуатацию подрядчиком были направлены в управление капстроительства, что замечания, которые будут выявлены в весенне-летний период, он устранит», — пояснила ИА REGNUM помощник по связям со СМИ департамента градостроительства Оксана Покаместова.

Однако, по словам Фролова, трещины появились не только по швам здания, но и на подпорных стенах, которыми укреплена постройка.

Согласно информации портала госзакупок, строительство детского сада осуществляло ООО «СК «Град». Стоимость подписанного в апреле 2015 года контракта составила порядка 95,6 млн рублей. Указанная дата сдачи — 31 декабря 2015 года. Но договор все еще числится в исполнении.

На вопрос ИА REGNUM о том, какие действия Фролов как общественник намерен предпринять по данной ситуации, он ответил: «Мы обратились к депутатам горсовета с просьбой еще раз проинспектировать недавно построенные садики, и этот призыв подействовал. Я уже разговаривал с депутатами Сенченко и Глисковым. На следующей неделе состоится выездное совещание по детским садикам, которые принимали в прошлом году».

Координатор ФАР также рассказал, что отдельно планируется проверить садик на улице Краснопресненская, который был построен в 2013 году и принимался лично главой города, но по которому у жителей также было много замечаний.

Добавим, 2 июня в Красноярском крае установили максимальный размер месячной платы за муниципальные и государственные детские сады. Для города Красноярска она составила 1706 рублей.

Однако 3 июня одна из молодых мам поделилась с журналистом ИА REGNUM собственным опытом получения места в муниципальном детском саду. Месячная плата составила около 2 тыс. рублей. Сверх того со всех родителей сразу собрали по 5 тыс рублей на ремонт. Сумма единовременных взносов только в одной группе составила, таким образом, 140 тыс. рублей.