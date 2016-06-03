Вашингтон, 3 июня, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Главный претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что Россия и Китай работают против США и она будет им противостоять, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Выступая в Сан-Диего (Калифорния) с речью по внешней политике, Клинтон сказала, что Россия агрессивно воевала на Украине «на самом пороге НАТО», а Китай — демпинговал при помощи своей дешевой стали. С такими соперниками надо действовать жестко, но разумно, считает политик.

По ее мнению, разумность заключается в том, что надо отстаивать свои позиции и находить общие, когда есть возможность. Клинтон напомнила, что вступала в противоборство лицом к лицу со многими мировыми лидерами, в том числе с лидерами России и Китая.

В качестве примера своей разумной политики она привела заключение с РФ нового Договора о СНВ и сокращении ядерных арсеналов и переговоры с Китаем по давлению на Северную Корею.

Клинтон добавила, что ее соперник — кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — этой сложности не видит. «Это не наши друзья и союзники, а страны, с которыми у нас есть некоторые совпадающие интересы при многих разногласиях», — заявила она.