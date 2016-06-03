Барнаул, 3 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В барнаульском Дворце зрелищ и спорта имени Германа Титова сегодня, 3 июня, открывается VII Международный детско-юношеский фестиваль единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков». По данным управления Алтайского края по физической культуре и спорту, участие в нем примут около 2 тыс. представителей Содружества Независимых Государств и Китая.

официальный сайт «Top Team Siberia» В Барнауле стартует VII Международный детско-юношеский фестиваль единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков»

В течение двух дней спортсмены сразятся в десяти видах боевых искусств. Это спортивное контактное карате, шинкиокушинкай карате, карате WKF, панкратион, рукопашный бой, кунг-фу, джиу-джитсу, тхэквондо ITF и восточное боевое единоборство в дисциплинах кобудо и кудо.

Как отметил ИА REGNUM один из организаторов мероприятия — Александр Локтев, представляющий Центр Смешанных Единоборств «Top Team Siberia», в настоящее время на Алтае созданы все условия, которые позволят дать мощный импульс к развитию смешанных единоборств на Алтае. В 2017 году приобщиться к смешанным боевым единоборствам смогут спортсмены Индустриального района Барнаула: филиал клуба планируется открыть в Индустриальном районе краевой столицы. Ну, а пока в планах руководства — реставрация и создание дворовых спортивных площадок.

«Дети — в приоритете. Нам действительно хотелось, чтобы никто их ребят никогда не пробовал наркотики. И занятия спортом в этом деле — основные помощники. Поэтому в городе будет много площадок. Сколько есть средств — все направляем», — пояснил Сергей Локтев.

В ходе международного фестиваля, стартующего сегодня в Барнауле, запланированы также показательные выступления творческих коллективов Барнаула и бои в клетке по профессиональному панкратиону.

Напомним, алтайские спортсмены уже зарекомендовали себя в престижных турнирах смешанных боевых единоборств (ММА). Совсем недавно, в мае 2016 года, спортсмен из Заринска Дмитрий Пятибрат одержал победу в серии «Грозная Битва ХХ», проводившейся в г. Грозный.