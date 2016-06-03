Абакан, 3 июня, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности руководителя следственного управлении СКР по Хакасии Владимира Коневских.

hakasia.sledcom.ru Владимир Коневских

Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ, подписанный 2 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, причина увольнения 58-летнего Владимира Коневских — выход на пенсию. «Он выработал стаж и был уволен по собственному желанию», — отметили в ведомстве.

В настоящее время обязанности руководителя СУ СКР исполняет первый замруководителя Вячеслав Павин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Коневских был назначен на должность руководителя СУ СКР по Республике Хакасия в мае 2010 года. За 2015 год главный следователь Хакасии заработал более 7 млн рублей.