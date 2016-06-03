Москва, 3 июня, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Адвокат мэра Владивостока Игоря Пушкарева, арестованного ранее с санкции Басманного суда, намерен оспорить заключение своего подзащитного под стражей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Защитник в течение трех дней подаст в Мосгорсуд апелляцию с просьбой заменить арест залогом в 10 млн рублей или домашним арестом. По мнению адвоката, Пушкарев не представляет общественной опасности.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Пушкарева. Он останется под стражей до 31 июля. По версии следствия, Пушкарев в 2009—2014 годах организовал приобретение муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в огромном количестве и объеме.

При этом «Востокцемент» контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города Владивостока. Строительные материалы приобретались по завышенным ценам, лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей.

Этими действиями муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» был нанесен тяжелый материальный ущерб в размере 158 млн рублей, а также образовалась кредиторская задолженность в сумме более 800 млн рублей. ФСБ оценивает ущерб, нанесенный незаконной деятельностью Пушкарева, более чем в 160 млн рублей.