Пекин, 3 июня, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Первый китайский тяжелый транспортный самолет Y-20 будет готов к эскплуатации в течение года. До конца 2016 г. Первые серийные образцы Y-20 будут переданы заказчикам. С соответствующим заявлением выступил представитель AVIC International Holding Corporation Чжу Цянь.

pic.chinaiiss.com Y-20

«Летные испытания Y-20 подходят к концу. Самолет прекрасно показал себя в различных условиях эксплуатации. У нас нет причин переносить начало серийного производства, поэтому, вероятнее всего, Y-20 будет передан в эксплуатацию до конца нынешнего года», — заявил представитель AVIC.

Разработка самолета ведется с 2006 г. Y-20 впервые поднялся в небо в январе 2013 г. 200-тонный транспортный самолет способен преодолевать расстояния от 4,4 тыс. до 7,8 тыс. км в зависимости от веса груза на борту. Экипаж самолета состоит из 3 человек, пишет «Сина синьвэнь».

«Самолет ориентирован на внутренний рынок, однако в ближайшие несколько лет китайские инженеры смогут создать и «международную» версию самолета. Уверен, он будет пользоваться популярностью у иностранных заказчиков», — отметил Чжу Цянь.