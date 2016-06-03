Путин уволил главного полицейского Омской области
Омск, 3 июня, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант полиции, начальник управления министерства внутренних дел РФ по Омской области Юрий Томчак освобожден от занимаемой должности.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан 2 июня и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 июня, в областном УМВД, обязанности главы ведомства исполняет заместитель начальника УМВД по Омской области — начальник следственного управления Любовь Аксенова.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Юрий Томчак возглавил УМВД по Омской области в 2010 году. В органах внутренних дел трудился с 1982 года.
Причины увольнения главного полицейского региона в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM не прокомментировали.
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