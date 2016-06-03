Омск, 3 июня, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант полиции, начальник управления министерства внутренних дел РФ по Омской области Юрий Томчак освобожден от занимаемой должности.

55.mvd.ru Теперь уже бывший начальник УМВД по Омской области Юрий Томчак

Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан 2 июня и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 июня, в областном УМВД, обязанности главы ведомства исполняет заместитель начальника УМВД по Омской области — начальник следственного управления Любовь Аксенова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Юрий Томчак возглавил УМВД по Омской области в 2010 году. В органах внутренних дел трудился с 1982 года.

Причины увольнения главного полицейского региона в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM не прокомментировали.

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