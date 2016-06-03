Новосибирск, 3 июня, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «Рострейд» Иннокентия Хлыстова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму свыше 47 млн рублей (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Суд

По версии следствия, с 2010 по 2011 годы Хлыстов, занимаясь оптовой торговлей санитарно-технического оборудования, чтобы не платить налог на добавленную стоимость, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка. Используя реквизиты фирмы-«однодневки», для получения оснований для налогового вычета по НДС, он создавал видимость убыточности «Рострейда». В результате сумма неуплаты налогов на добавленную стоимость превысила 47 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.